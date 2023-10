Bragantino ganha do Fluminense e reduz vantagem do Botafogo no Brasileiro para sete pontos

O Red Bull Bragantino ampliou a boa fase ao vencer o Fluminense por 1 a 0, neste domingo, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os donos da casa contaram com gol de Eduardo Sasha para retomarem a vice-liderança e diminuírem a diferença para o Botafogo na briga pelo título.

Com o resultado, o Bragantino é o segundo colocado, com 52 pontos, sete atrás do líder Botafogo. Já o Fluminense é o sexto colocado, com 42 pontos e quatro jogos seguidos sem vitória na competição.

Na próxima rodada, o Bragantino recebe o Atlético-MG, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, às 19h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Fluminense recebe o Goiás, em Volta Redonda.