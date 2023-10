Atlético-MG e Cruzeiro trocam farpas após primeiro clássico na Arena MRV

Neste domingo, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, no primeiro clássico da Arena MRV. Após a partida, as equipes trocaram acusações nas redes sociais. A equipe visitante citou desrespeito com o torcedor cruzeirense, alegando atitudes que "ferem a boa-fé e o espetáculo do futebol", enquanto o time da casa mostrou imagens de cadeiras e catracas quebradas.

O Cruzeiro foi o primeiro a se manifestar através das redes sociais. O clube declarou que identificou atitudes que descumprem a Lei Geral do Esporte e informou que notificará, oficialmente, órgãos públicos sobre a situação. O clube também incentivou os torcedores que acharem válido, procurar o Procon-MG.

"DESRESPEITO COM O NOSSO TORCEDOR! O Cruzeiro condena veementemente a atitude do Clube Atlético Mineiro e Arena MRV na partida deste domingo. Foram identificadas diversas atitudes que além de descumprir o Lei Geral do Esporte e incitarem a violência, ferem a boa-fé e o espetáculo do futebol. Notificaremos oficialmente todas as esferas e órgãos públicos para que tomem ciência dos fatos ocorridos, bem como recomendamos que os nossos torcedores, ora consumidores na Arena MRV e que se sentiram lesados na forma do Código de Defesa do Consumidor, procurarem os seus direitos junto ao Poder Judiciário e ao Procon-MG", comunicou o Cruzeiro.