Amazonas arranca virada contra o Brusque e conquista o título da Série C

Neste domingo, o Amazonas venceu o Brusque por 2 a 1, no Estádio Augusto Bauer, pela final da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de empate em 1 a 1 no jogo de ida, os visitantes saíram atrás, mas buscaram o empate ainda no primeiro tempo do jogo de volta e viraram na segunda etapa para garantir o título inédito.

Os dois finalistas já tinham vaga garantida na Série B, mas a vitória tem gosto especial para o Amazonas. Fundada em 2019, a equipe conquistou o seu primeiro título nacional. Paysandu e Operário completam a lista de times que subiram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.