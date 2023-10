Vinícius Júnior é vítima de novo ato de racismo, e Sevilla expulsa torcedor do estádio

Em sua publicação, o atacante brasileiro citou que teve acesso a outro vídeo em que identificou mais um ato racista, vindo de uma criança.

No início de outubro, Vini Jr, deu depoimento em um tribunal em Madrid sobre outro caso de racismo sofrido em maio durante a partida contra o Valencia, no Estádio Mestalla. O atleta já teve que lidar em outras oportunidades também com insultos racistas de torcedores rivais.

As equipes se enfrentaram pela décima rodada do Espanhol. Na tabela da liga, o Real é o líder, com 25 pontos, enquanto o Sevilla está em 13° lugar, com nove pontos.