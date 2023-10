Verstappen domina e conquista sexta corrida Sprint da Fórmula 1 na carreira

Yet another superb drive from the Dutchman ?

Lewis Hamilton comes home second, Charles Leclerc takes third ?#F1 #USGP pic.twitter.com/pvnGUFMtKw

? Formula 1 (@F1) October 21, 2023

Com o título já garantido, Verstappen venceu a sua sexta corrida sprint da carreira e somou mais oito pontos na classificação de pilotos, chegando a 441. Já Hamilton somou sete pontos, para chegar a 201, na terceira posição. O piloto da Ferrari, Leclerc, chegou a 151 pontos, mas se manteve na sexta colocação.

Neste domingo, às partir das 16h (de Brasília), os pilotos voltam à pista para o GP dos Estados Unidos, em Austin, Texas. Leclerc larga na pole position, seguido de Hamilton e Lando Norris, da McLaren.