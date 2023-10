Vegetti, atacante do Vasco, é eleito o craque do Brasileirão do mês de setembro

O atacante Pablo Vegetti, do Vasco, foi eleito o craque do Brasileirão no mês de setembro. O argentino, que chegou ao Cruzmaltino em agosto deste ano, rapidamente conquistou seu espaço na equipe e é um dos responsáveis por ajudar o clube a deixar o Z4.

Vegetti esteve em campo com o Vasco em quatro oportunidades no mês de setembro. O centroavante fez cinco gols e ainda distribuiu uma assistência, demonstrando um vasto repertório para marcar. Assim, o atleta somou seis participações em gols em quatro jogos.

Com a chegada de Vegetti e o dedo do técnico Ramón Díaz, o Cruzmaltino conseguiu escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o clube carioca ainda corre perigo. Após 27 rodadas, o Vasco figura na 16ª posição, com 30 pontos - mesma pontuação de Santos e Goiás, que ocupam o 17º e o 18º lugar, respectivamente.