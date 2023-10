Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo contra o Internacional pelo Brasileiro

O Vasco enfrenta o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino tenta uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento do torneio nacional.

Após o clássico, o Vasco terá pela frente o Internacional, em São Januário, na próxima quinta-feira. A torcida já mostrou confiança para o próximo duelo da equipe.

A diretoria iniciou a venda dos ingressos na tarde da última sexta-feira. Poucas horas depois, os torcedores do clube carioca já tinham esgotado as entradas.