Santos vê chance de rebaixamento voltar a subir após derrota para o Bragantino

O revés para o Massa Bruta fez a equipe treinada por Marcelo Fernandes ter o terceiro maior percentual entre os 20 clubes do Brasileirão. Antes, o Santos figurava em sexto no quesito ? à frente de Bahia, Vasco, Goiás, Coritiba e América-MG.

Agora, apenas o Coelho ? lanterna do Naiconal ?, com 99,47%, e o Coxa Branca ? penúltimo colocado ?, com 96,8%, possuem chances maiores de rebaixamento que o Peixe. A situação, entretanto, já foi bem pior. Há cerca de quatro rodadas, a possibilidade de queda era de 73,1%, mas os bons resultados conquistados melhoraram a matemática santista.

Santos tem remotas chances de classificação à Liberta

A universidade também calcula a possibilidade matemática das equipes se classificarem para torneios continentais. O Alvinegro Praiano conta com 24,7% de probabilidade de conquistar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Já as chances de classificação à Libertadores são remotas (0,21%).

Sob o comando de Marcelo Fernandes, o Santos chegou a enfileirar três vitórias consecutivas, deixando o Z4. Entretanto, a derrota da última quinta-feira, somada aos demais resultados da rodada, recolocaram o Peixe na zona da degola. A equipe agora está no 17º lugar, com 30 pontos ? empatado com o Cruzmaltino, que tem vantagem no saldo de gols.

O próximo compromisso do time será no próximo domingo. O Santos visita o Internacional em confronto direto válido pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no gramado do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).