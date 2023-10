Santos fecha preparação para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão; veja time provável

No CT Rei Pelé, o Santos finalizou a preparação para enfrentar o Internacional neste sábado pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo, no Estádio Beira-Rio.

Para o duelo, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com um trio fundamental para o Peixe: o goleiro João Paulo, o meia Jean Lucas e o atacante Soteldo são desfalques por suspensão. Em compensação, o Santos terá os retornos de Tomás Rincón e Camacho.

Para o lugar do goleiro, Vladimir deve ser o escolhido, assim como Dodi deve entrar no meio, com Nonato e Rodrigo Fernández correndo por fora. Por fim, Maxi Pereira é o favorito para fazer dupla com Marcos Leonardo.