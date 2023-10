Santos chega a Porto Alegre para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão

Chegada em Porto Alegre! ? pic.twitter.com/pdmWdgrIXg

? Santos FC (@SantosFC) October 21, 2023

Por outro lado, o Santos terá o retorno de dois atletas para o confronto. Após cumprirem punição por terceiro cartão amarelo, Tomás Rincón e Camacho estão à disposição.

Com 30 pontos, o Peixe está na 17ª posição do Brasileirão e busca sair da zona de rebaixamento. O primeiro clube fora da degola é o Vasco, com vantagem no saldo de gols contra o Alvinegro Praiano (-10 vs -15).