Real Madrid empata com Sevilla no Espanhol em reencontro com Sérgio Ramos

Neste sábado, o Real Madrid empatou com o Sevilla por 1 a 1, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Alaba marcou contra, mas Carvajal deixou tudo igual no duelo. A partida marcou o reencontro de Sérgio Ramos com o ex-clube dois anos após a sua saída.

Com 25 pontos, os visitantes estão na primeira colocação, com três a mais que o Girona, que pode cortar a desvantagem ainda nesta rodada. Já a equipe do experiente zagueiro está na 13ª colocação, com nove.

Agora, os comandados de Ancelotti focam na disputa da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto contra o Braga, válido pela terceira rodada, está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desta terça, no Estádio de Braga. Com 100% de aproveitamento, a equipe está com seis pontos, na liderança do Grupo C.