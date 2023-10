Raiza Goulão fatura medalha de bronze no ciclismo Mountain Bike no Pan-Americano

A brasileira Raiza Goulão faturou a medalha de bronze no ciclismo Mountain Bike nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Esse é, até aqui, a quarta medalha do Brasil nessa edição disputada no Chile e a sexta da história na modalidade.

Após uma queda logo no início da prova, a atleta de 32 anos fez uma bela prova de recuperação e conseguiu faturar mais um pódio para seu país. Antes dela, também conquistaram medalhas José Gabriel Marques de Almeida (bronze no Cross Country Olímpico) e Rayssa Leal e Pâmela Rosa (ouro e prata no Skate Street).