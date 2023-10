Presidente do Comitê Olímpico Internacional visita Casa Brasil na sede do Pan-Americano

"O que facilitou é que a Casa Brasil é o único espaço com essas características de acolher atletas, torcedores e familiares no Pan de Santiago. Então, a vinda dele até aqui foi muito especial para nós", completou o representante do COB sobre a visita de Bach.

Atletas que representam o Brasil no Pan de Santiago gravaram vídeos com mensagens de agradecimento pelo trabalho do COI e apoio ao esporte olímpico. Thomas Bach também visitou o espaço destinado às conquistas dos brasileiros e aproveitou para perguntar a expectativa de medalhas do País.

André Fufuca, ministro do Esporte, e Marta Suplicy, secretária de Relações Internacionais de São Paulo, também participaram do encontro com o dirigente do COI na Casa Brasil. Assim como presidentes de confederações olímpicas e pan-americanas.