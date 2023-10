Por falta de energia, jogo do Botafogo contra o Athletico-PR é suspenso no Nilton Santos

O jogo entre Botafogo e Athletico-PR, que ocorreria neste sábado à noite, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi definitivamente suspenso. A partida precisou ser interrompida no início do segundo tempo após a quinta queda de luz.

O confronto estava empatado por 1 a 1. O Glorioso abriu o placar no primeiro tempo, com Tiquinho Soares, e o Furacão empatou por meio de Pablo.

O duelo sofreu com os problemas na iluminação desde o seu início. Somente no primeiro tempo, a partida foi paralisada em quatro oportunidades.