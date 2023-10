Palmeiras vence o Bragantino pelo Paulista sub-15 e avança para enfrentar o Corinthians na final

Neste sábado, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela semifinal do Campeonato Paulista sub-15, com gols de Juan Gabriel e Juan Francisco (duas vezes). O resultado, somado ao 1 a 1 da partida de ida, garantiu o Palestra na grande decisão do torneio.

Na final, o adversário do Verdão será o Corinthians, que bateu o Ibrachina na semifinal por 1 a 0 no duelo de volta. No jogo de ida, os time empataram sem gols. A primeira partida da decisão do Paulista vai acontecer com mando do Timão, enquanto o Palmeiras decide em casa, já que teve campanha superior na competição.

Agora, o Alviverde segue em busca do seu 11º título do Campeonato Paulista sub-15. O Palmeiras, inclusive, levantou a taça da competição no ano passado, quando derrotou o São Paulo na final, nas penalidades.