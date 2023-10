Palmeiras confia em retrospecto recente contra o Coritiba para superar crise e findar jejum

Isso porque o clube palestrino enfrenta o Coritiba no fechamento da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Couto Pereira, às 18h30 (de Brasília) do domingo (22). Nos últimos três jogos diante do Coxa, três vitórias.

O retrospecto recente, pois, colabora: a última derrota do Palmeiras para a equipe paranaense foi pelo segundo turno do Brasileirão de 2020.

De lá para cá, o Verdão acumulou triunfos nas duas partidas pela Série A de 2022 (2 a 0 fora de casa, no primeiro turno, e 4 a 0 em casa) e, também, no embate inicial entre as equipes na atual edição da competição nacional de pontos corridos (3 a 1 no Allianz Parque).