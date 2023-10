Meses antes de Paris 2024, Rayssa Leal exalta conquista do Brasil no Pan e afirma: "Traz muita confiança para nós"

Neste sábado, o Time Brasil ganhou duas medalhas no skate street nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Rayssa Leal levou a primeira medalha de ouro do país no Pan, enquanto Pâmela Rosa ficou com a prata. Após o primeiro lugar no pódio, a "Fadinha" destacou a importância da conquista meses antes das Olimpíadas de Paris 2024.

"É muito importante. Traz muita confiança para nós brasileiras chegar em Paris com a cabeça erguida e forte. Eu e a Pampam (Pâmela Rosa), e a Gabi (Mazetto) provavelmente, vamos conseguir representar muito bem lá. Mas preferimos não pensar tanto em Paris agora, porque querendo ou não está um pouquinho longe, tem alguns campeonatos antes em que precisamos nos concentrar", declarou a skatista.

Rayssa Leal também explicou de onde vem a tranquilidade para disputar as provas com apenas 15 anos. A atleta levou a medalha de ouro com imensa tranquilidade. "A confiança vem do treino. Claro que (com o treinamento) a gente fica mais segura em jogar as manobras. A confiança vem da dedicação e depende muito dos treinos que fazemos na pista".