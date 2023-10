PSG vence o Strasbourg e assume a liderança do Campeonato Francês

PSG passeia em casa e vence tranquilo

O Paris Saint-Germain começou o jogo em cima e conseguiu abrir o placar com um pênalti sofrido pelo atacante Gonçalo Ramos. Kylian Mbappé cobrou com maestria e colocou sua equipe na frente com nove minutos. Pouco tempo depois, Mothiba deixou tudo igual com gol de cabeça, mas o VAR assinalou impedimento e o lance foi anulado.

Classificação e jogos Francês

Aos 30, o craque francês recebeu lançamento e, dentro da área, tirou o marcador para dançar e cruzou rasteiro. Bem colocado, Carlos Soler só tocou no alto para fazer o segundo gol parisiense no jogo. Logo antes do intervalo, Mbappé teve a chance de praticamente matar o jogo ainda no primeiro tempo após infiltração rápida pela direita, mas acabou tirando muito do goleiro e mandou para fora.

Na segunda etapa, o jogo começou morno. O técnico do Strasbourg promoveu a entrada do atacante ex-Santos Ângelo, que não precisou de muito tempo para mostrar seu futebol, dando dinamismo ao ataque dos visitantes. No entanto, o PSG conseguiu aumentar a vantagem aos 22 com gol de Fabian Ruiz, que fez boa jogada individual dentro da área e só completou para as redes.

Com a larga vantagem no placar e a pouca efetividade do Strasbourg no ataque, o time do técnico Luis Enrique conseguiu administrar o resultado e conseguir importante vitória, que garantiu a liderança do Campeonato Francês para sua equipe.