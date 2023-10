Maycon é o líder de assistências do Corinthians no segundo semestre deste ano; veja números

Na última quinta-feira, Corinthians e Fluminense empataram em 3 a 3, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Yuri Alberto, que marcou dois gols, Maycon foi um dos destaques do Timão. O volante distribuiu duas assistências e, com isso, se tornou o líder do quesito na equipe no segundo semestre deste ano, segundo dados do Sofascore.

De julho até este final de outubro, Maycon esteve em campo em 24 oportunidades com a camisa do Alvinegro paulista - sendo que, em 18 deles, começou como titular. Com os dois passes para gol diante do Flu, o camisa sete corintiano chegou a quatro assistências.

Além de se destacar na criação de jogadas, o volante do Corinthians também gosta de balançar as redes. Até o momento, o atleta marcou três gols, somando sete participações em gols. O jogador vem conseguindo boas atuações, principalmente sob o comando do técnico Mano Menezes.