Max Verstappen vence o shootout e larga na frente na corrida sprint do GP dos EUA

SPRINT SHOOTOUT CLASSIFICATION

No primeiro shootout, Max Verstappen liderou com tempo de 1:35.997s, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari, e Alexander Albon, da Williams. Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant foram os eliminados da rodada.

Já na segunda bateria, que reuniu os 15 mais rápidos, o holandês tricampeão do mundo voltou a liderar com tempo de 1:35.181s, mesmo tendo rodado nas curvas 9 e 10. Leclerc e Sainz, ambos da Ferrari, completaram o top-3. Por outro lado, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll e Guanyu Zhou foram eliminados.