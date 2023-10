Lucas Rabello ganha medalha de ouro para o Brasil no skate street dos Jogos Pan-Americanos

Lucas Rabelo rompeu o ligamento do joelho em maio de 2022 e precisou passar por cirurgia, voltando apenas no começo desse ano. Mesmo com pouco tempo até o Pan de Santiago, o skatista conseguiu fazer uma prova de gala e escrever seu nome na história.

Atualmente, o Brasil é o segundo colocado no quadro de medalhas com oito pódios faturados até aqui nos Jogos Pan-Americanos e três medalhas de ouro (Rayssa Leal, Guilherme Costa e Lucas Rabelo). Os Estados Unidos lideram o quesito com o mesmo número de primeiros lugares, mas ficando à frente pelo desempate nas pratas.