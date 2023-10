Lima se coloca à disposição de Diniz no Fluminense: "Não tenho posição preferida"

Dois GOLAÇOS de Lima e outro de Jhon Arias! Reveja os gols do #TimeDeGuerreiros no empate com o Corinthians! pic.twitter.com/eOST5bdAO6

O Fluminense volta a campo neste domingo, contra o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Tricolor das Laranjeiras precisa somar pontos para voltar às primeiras colocações do Brasileirão: atualmente, o time de Diniz ocupa a nona colocação com 42 pontos.