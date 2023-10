Lautaro Martínez marca, Inter de Milão vence Torino e dorme na liderança do Campeonato Italiano

Agora, a Inter de Milão foca nas competições europeias. Pela terceira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões, a Internazionale recebe o RB Leipzig. A partida acontece nesta terça-feira, às 13h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão.

O Torino, por outro lado, não disputa nenhum torneio europeu e retorna a campo apenas no próximo domingo, pela décima rodada da Serie A Tim. O clube de Turim viaja para enfrentar o Lecce no próximo sábado, às 13 horas, no Stadio Comunale Via del Mare.

O jogo entre Internazionale e Torino

Após 20 minutos de partida, quem criava mais era a Internazionale. Os visitantes tentavam colocar velocidade em seus ataques para abrir o marcador, enquanto o Torino tentava cadenciar mais o jogo. Thuram e Lautaro tiveram oportunidades, mas não converteram.

Com 34 minutos, o Torino teve a melhor chance do jogo para inaugurar o marcador. Vlasic adentrou a grande área pelo lado direito e finalizou ao gol, mas o goleiro Sommer fez bela defesa para evitar o primeiro gol do confronto.