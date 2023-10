Juventude empata com o Londrina e vê diferença aumentar para o vice-líder da Série B

Neste sábado, Juventude e Londrina empataram em 2 a 2, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Os donos da casa estiveram atrás do placar por duas vezes durante o jogo, desperdiçaram pênalti e saíram com o empate.

Com o resultado, o Juventude é o terceiro colocado, com 56 pontos, três a menos que o vice-líder Atlético-GO, que venceu na rodada. Já o Londrina é o penúltimo colocado, com 26 pontos e fica em situação complicada na competição.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 34ª rodada da Série B. Às 18h30 (de Brasília), o Londrina enfrenta o CRB, no Estádio do Café. Às 19h, o Juventude visita o líder Vitória, no Barradão.