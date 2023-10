José Gabriel leva bronze no ciclismo mountain bike e conquista primeira medalha do Brasil no Pan de Santiago

? Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Esta é a quinta medalha do Brasil no ciclismo mountain bike na história do Pan. Com a conquista, agora o país possui três pratas e dois bronzes (quatro no masculino e um no feminino).

A 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos começou na última sexta-feira, 20 de outubro, e vai até o próximo dia 5 de novembro.