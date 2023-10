James se diz acolhido pelo São Paulo e não se incomoda com período na reserva

"Estou feliz aqui, me sinto acolhido desde o primeiro dia. Os caras aqui são muito gente boa, então fico feliz por isso. O ambiente é muito bom dentro e fora do campo. Eu cheguei em um time que estava feito já, é normal, sou um cara que gosto de trabalhar muito", acrescentou.

Classificação e jogos Brasileirão

Com apenas um gol marcado, James já concedeu seis assistências pelo São Paulo. Desta forma, ele ajudou o time a subir para o décimo lugar do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos ganhos, a oito da degola.

Mais distante do Z4, o São Paulo enfrenta o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque-Rei acontece na quarta-feira (25), a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão.