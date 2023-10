Internacional x Santos: veja prováveis escalações e informações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Para o embate diante do Inter, entretanto, Marcelo Fernandes não terá três peças importantes: o goleiro João Paulo, o volante Jean Lucas e o atacante Soteldo. Enquanto os dois primeiros estão suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo no revés para o Massa Bruta, o venezuelano foi punido com mais um jogo de suspensão após ser expulso por xingar o árbitro na derrota para o América-MG no dia 3 de setembro.

Em contrapartida, o comandante santista conta com o retorno do volante Tomás Rincón, que cumpriu suspensão na rodada passada e deve ser titular. Camacho, suspenso no último duelo, fica à disposição novamente.

Internacional com retornos importantes para enfrentar o Santos

Por sua vez, o Colorado também chega para o duelo de um resultado ruim ? foi superado pelo Bahia, por 1 a 0, em Salvador. Assim, a equipe ainda corre risco de entrar na zona da degola, com 32 unidades, e precisa vencer se quiser seguir sonhando com vaga no G6.

O técnico Eduardo Coudet tem como baixa certa o atacante Lucca, expulso no último compromisso. Além dele, Luiz Adriano, Dalbert e Hugo Mallo saíram com problemas do jogo diante do Tricolor de Aço e podem ser ausência. Outro que deixou o campo com dores no embate foi Gabriel. No entanto, o volante não preocupa e deve ir a campo neste domingo.