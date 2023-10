Haaland e Álvarez marcam e Manchester City bate o Brighton pelo Campeonato Inglês

Aos 18 minutos, o Manchester City ampliou com um golaço. Após cobrança de lateral errada do Brighton, a bola ficou com Haaland. O atacante carregou até a entrada da área e finalizou rasteiro, no canto direito, para fazer o segundo dos mandantes na partida.

Se o início do primeiro tempo foi eletrizante, o restante não reservou muitas emoções. Com a vitória parcial de 2 a 0, o City controlou as ações do jogo e ficou com a posse de bola, não dando espaço para o Brighton sequer tentar marcar um gol e voltar para o jogo.