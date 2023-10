Cuiabá e Goiás empatam, e goianos dormem fora da zona de rebaixamento

Neste sábado (21), Cuiabá e Goiás ficaram no 1 a 1, na Arena Pantanal, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente na reta final do primeiro tempo, com Guiherme Marques, e cederam o empate no início da segunda etapa, com o gol de Clayson, mas com o resultado, irão dormir fora da zona de rebaixamento.

O Goiás, agora, é o 16º colocado, com 31 pontos. Porém, pode retornar ao Z4 amanhã (22), a depender dos resultados de Vasco e Santos, que enfrentam Flamengo e Internacional, respectivamente.

O Cuiabá, por sua vez, é o 11º e, com 37 pontos, está um pouco mais folgado na tabela, porém ainda sofre a ameaça do rebaixamento e tem pontuado pouco nas últimas rodadas, o que liga o alerta.