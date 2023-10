Gabriel Menino tem fratura no tornozelo detectada e passará por cirurgia

O Palmeiras anunciou neste sábado que o meio-campista Gabriel Menino sofreu uma fratura no tornozelo direito durante a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG. Na ocasião, o jogador deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo com dores e deu lugar a Jhon Jhon.

O clube afirmou que o meia passou por exames que detectaram a lesão e será necessário um procedimento cirúrgico para reparar a fratura, o que será realizado nos próximos dias. O Palmeiras não entrou em detalhes de quanto tempo será necessário para a recuperação do atleta.

Nos primeiros movimentos do jogo contra o Atlético-MG, Gabriel Menino entrou em uma dividida e acabou se machucando sozinho. Aos nove minutos, o camisa 25 foi atendido no gramado e tentou seguir em campo. No entanto, três minutos depois, o meia pediu substituição e teve que deixar o gramado.