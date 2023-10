Flamengo x Vasco: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

No Fla, Tite fará uma alteração na zaga. Léo Pereira, ausente na vitória sobre o Cruzeiro na quinta-feira por estar suspenso pelo terceiro amarelo, retorna ao time no lugar de David Luiz, que sofreu uma entorse no tornozelo direito. O treinador tem apenas uma dúvida, se mantém Everton Ribeiro no meio de campo ou se inicia a partida com Arrascaeta.

No Vasco, a principal novidade será a volta do meia Paulinho, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo na vitória sobre o Fortaleza, na quarta-feira. Outro que deve retornar é o zagueiro Medel, que esteve com a seleção do Chile nas Eliminatórias. Já Rossi e Marlon Gomes, com problemas físicos, ficam de fora.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO x VASCO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)