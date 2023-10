Estêvão celebra título brasileiro no sub-17 e fala sobre o futuro: "Quero fazer uma história linda pelo Palmeiras"

O Palmeiras conquistou o Brasileiro sub-17 pela segunda vez consecutiva neste sábado ao derrotar o São Paulo por 3 a 0 na Arena Barueri. A joia Estêvão foi o grande nome do duelo, ao marcar todos os três gols do Alviverde na grande decisão.

Após o apito final, o atacante valorizou as categorias de base do Palmeiras, que têm acumulado títulos nestes últimos anos. Só no sub-17, o Verdão é o atual bicampeão do Brasileiro e da Copa do Brasil.

"A gente tem mais merecimento pelo grupo que a gente tem. Nós somos de 2006, mas em todas as categorias todo time é unido, a gente luta um pelo outro e é coroado com uma final", afirmou.