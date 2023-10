Em clássico contra Palmeiras, Corinthians quer se isolar como maior vencedor da Libertadores feminina

O título contra o Palmeiras também marcaria uma despedida em grande estilo de Arthur Elias. O comandante se despedirá do Alvinegro rumo à Seleção Brasileira após a grande decisão. O técnico marcou história no clube com cinco Campeonatos Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), duas Libertadores (2019 e 2021), três Paulistas (2019, 2020 e 2021), duas Supercopas do Brasil (2022 e 2023) e uma Copa Paulista (2022).

Classificação e jogos Libertadores feminina

A campanha do Corinthians nesta edição credencia o clube ao tetracampeonato da Libertadores. A equipe possui quatro vitórias e um empate até o momento, com 17 gols marcados e um sofrido. A única igualdade aconteceu na semifinal contra o Internacional, quando a equipe avançou para a decisão via penalidades máximas.

A final contra o Palmeiras está marcada para este sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.