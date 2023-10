Em busca de vaga em Paris, time Brasil de Adestramento está pronto para Pan-Americano

Como os Estados Unidos estão confirmados nos jogos de verão, caso conquistem o ouro ou a prata, o país medalhista de bronze também se qualifica.

Entre os conjuntos a postos no Pan, Paulo Cesar com Fidel da Sasa e Manuel Rodrigues com Bella Rose têm chance de garantir o índice. Dessa forma, se juntariam a João Victor com Feel Good VO e sua montaria Escorial Campline e Renderson Oliveira com Fogoso Campline.