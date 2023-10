Dobradinha no Pan! Rayssa Leal ganha o primeiro ouro do Brasil no skate street e Pâmela Rosa fica com a prata

É dobradinha! Neste sábado, o Time Brasil conquistou mais duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile - desta vez no skate. Rayssa Leal levou a primeira medalha de ouro do país no skate street, enquanto Pâmela Rosa ficou com a prata em disputa ocorrida na Esplanada dos Esportes Urbanos.

A "Fadinha" teve uma exibição extremamente consistente em sua estreia no Pan. Rayssa sobrou na disputa e ganhou a medalha de ouro com uma nota final de 236.98. Pâmela veio atrás com uma distância de mais 50 pontos para a terceira colocada: finalizou com 211.34.