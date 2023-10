Coritiba x Palmeiras: onde assistir ao jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em contexto de crise ? tanto dentro quanto fora de campo ?, a briga do Alviverde deixou de ser a busca pelo Botafogo na liderança da tabela de classificação e passou a ser a garantia de uma vaga direta na Libertadores do ano que vem.

Por sua vez, o Coritiba ? que perdeu para o Cuiabá por 3 a 0 na última rodada ?, penúltimo colocado, quer sonhar ainda com a sobrevivência na Série A. O Coxa inicia a rodada com 20 pontos, 10 atrás do Vasco, primeiro clube fora do Z4.

A campanha do time de Thiago Kosloski é de cinco vitórias, cinco empates e 17 derrotas.

No duelo entre as equipes no primeiro turno, o Palmeiras ganhou do Coritiba em pleno Allianz Parque: placar de 3 a 1.