Coritiba x Palmeiras: informações e prováveis escalações do jogo pela 28ª rodada do Brasileirão

Em meio a pichações em clube social e lojas da Crefisa, além de declarações da presidente Leila Pereira contra torcedores organizados, o Palmeiras acumula quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro ? são seis jogos seguidos sem triunfo na temporada, com eliminação na Libertadores para o Boca Juniors.

Além disso, o Verdão não poderá contar com o técnico Abel Ferreira, ainda cumprindo suspensão do STJD pelos gestos na partida contra o Grêmio. Gabriel Menino, que teve fratura no tornozelo direito detectada e precisará passar por cirurgia, também será desfalque.

Por sua vez, o Coritiba ? que perdeu para o Cuiabá por 3 a 0 na última rodada ?, penúltimo colocado, quer sonhar ainda com a sobrevivência na Série A. O Coxa inicia a rodada com 20 pontos, 10 atrás do Vasco, primeiro clube fora do Z4.