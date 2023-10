Corinthians x América-MG: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro

O Corinthians recebe o América-MG neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena, na capital paulista.

O Timão venceu apenas um dos últimos nove jogos disputados no Brasileirão, e não por acaso está na 13ª posição da liga, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento. Na última rodada, os comandados de Mano Menezes empataram em 3 a 3 com o Fluminense, no Maracanã, em partida que chegaram a abrir 3 a 1 de vantagem.

Para o duelo contra o Coelho, o Corinthians terá Maycon como desfalque certo, já que recebeu terceiro cartão amarelo diante do Flu. Gabriel Moscardo e Giovane, com problemas físicos, devem seguir como baixas. Lucas Veríssimo, por sua vez, retorna após cumprir suspensão no Maracanã.