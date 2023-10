Corinthians vence Ibrachina em jogo de volta da semifinal e avança à decisão do Campeonato Paulista sub-15

O Corinthians venceu o Ibrachina por 1 a 0, neste sábado, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista sub-15 e avançou à decisão. Ygor anotou o gol corintiano em duelo que ocorreu no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha). No jogo de ida, as equipes empataram sem gols.

O gol do Corinthians saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Após disputa pela bola no campo de defesa, o Timãozinho saiu em contra-ataque, Kawê tocou para Ygor, que, livre e dentro da área, fez um golaço.