Estêvão 'Messinho' faz 3, Palmeiras vence São Paulo e é bicampeão sub-17

Como foi o jogo

O duelo começou com poucas chances claras nos primeiros movimentos, mas com um Palmeiras mais presente no ataque. Aos poucos, o Verdão começou a dominar e criar as principais chances, forçando o goleiro João Paulo a fazer boas defesas.

Aos 25 minutos, o Alviverde enfim inaugurou o marcador após grande arrancada de Estêvão, que chegou até a entrada da área e finalizou forte no canto direito do goleiro. Golaço.

Em desvantagem, o São Paulo cresceu no jogo e chegou a carimbar a trave com Ryan Francisco, finalizando forte. O placar no intervalo, porém, se manteve em 1 a 0.