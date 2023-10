Com Messi titular, Inter Miami perde do Charlotte FC e se despede da MLS com derrota

WE ARE OFFICIALLY IN THE PLAYOFFS!!#ForTheCrown pic.twitter.com/dMklwAsHTT

O Charlotte FC, que ainda sonhava com chance de classificação, abriu o placar aos 13 minutos. Kerwin Vargas recebeu na área, saiu bem do marcador e balançou a rede. No segundo tempo, Messi acertou uma bola na trave e ainda fez o goleiro Kahlina salvar outra chance.

A equipe de Messi, então, fora dos playoffs da MLS, volta a campo em novembro, quando fará dois amistosos na China, contra equipes da Superliga Chinesa. O primeiro duelo será contra o Qingdao Hainiu FC, em Qingdao, no dia 5 de novembro, no Estádio de Futebol Juvenil de Qingdao. Depois, enfrenta o Chengdu Rongcheng em Chengdu, no dia 8 de novembro, no Phoenix Hill Sports Park.