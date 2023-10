Com João Paulo suspenso, Vladimir volta ao gol do Santos após dois meses

Nas vezes em que não iniciou os embates em campo, o camisa 1 entrou em decorrência de lesões sofridas por João Paulo. No embate frente o rival alviverde, o capitão santista saiu com dores na coxa ainda no primeiro tempo, já diante do Glorioso, ele sentiu incômodo no quadril já na etapa final. Vladimir soma, portanto, 280 minutos no ano.

O retrospecto do goleiro reserva do Peixe em 2023, entretanto, não é dos melhores. Dos quatro confrontos disputados, ele perdeu dois e empatou dois. Ao todo, foram nove gols sofridos, o que resulta em uma média de 2,25 tento levado por jogo.

A fim de mudar esse cenário, Vladimir busca ajudar o Santos na reabilitação no Campeonato Brasileiro em seu quinto compromisso na temporada. Pela 28ª rodada, o Peixe visita o Internacional, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Com a derrota da última quinta-feira, por fim, o Alvinegro Praiano continuou na zona do rebaixamento do Nacional, na 17ª colocação, com 30 pontos somados ? empatado com o Vasco, primeiro clube fora do Z4, em vantagem pelo saldo de gols.