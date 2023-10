Com James titular e Luciano no banco, São Paulo está escalado para enfrentar o Grêmio

O São Paulo está definido para o jogo contra o Grêmio, neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia James Rodríguez, que defendeu a seleção da Colômbia na última data Fifa, retorna à equipe como titular.

São quatro mudanças em relação ao time que perdeu para o Goiás. David assume o lugar de Luciano como referência no ataque com a ausência de Calleri, que operou o tornozelo e não joga mais nesta temporada. Já o suspenso Caio Paulista dá lugar a Welington, enquanto Nestor e Wellington Rato saem para as entradas de James e Michel Araújo.

Sendo assim, o Tricolor foi escalado com: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Michel Araújo; Lucas e David.