Com homenagens a Bobby Charlton, Manchester United vence o Sheffield pelo Inglês

Antes da bola rolar, os times prestaram algumas homenagens a Sir Bobby Charlton, um dos maiores nomes do futebol inglês e mundial e grande dolo do Manchester United. Ele foi campeão do mundo em 1966 com a seleção inglesa e faleceu neste sábado, aos 86 anos.

O jogo

O começo do jogo foi marcado por uma pressão do Sheffield United, que conseguiu a primeira finalização com perigo logo aos dois minutos com McBurnie, mas Onana conseguiu encaixar. Mas o placar foi aberto pelo Manchester United aos 27: McTominay recebeu passe de Bruno Fernandes e, dentro da área, finalizou para o fundo da rede, com desvio mortal do zagueiro.

No entanto, a vantagem dos Red Devils no placar durou apenas alguns minutos. McTominay foi de herói a vilão pois cometeu um pênalti após tocar com o braço na bola dentro da área. McBurnie, com categoria, bateu no ângulo e recolocou sua equipe na temporada. Esse foi o primeiro gol do escocês na temporada. Pouco antes do intervalo, Bruno Fernandes cobrou falta na trave e quase desempatou a partida.

