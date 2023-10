Com Edinho e ídolos do Santos, São Vicente homenageia Pelé em píer revitalizado

Na manhã deste sábado, a prefeitura de São Vicente homenageou o Pelé na revitalização do Píer Nino do Santos. O evento, realizado na Orla do Gonzaguinha, contou com a presença de ídolos do Santos e do filho do Rei, o ex-goleiro Edinho.

Agora, o calçadão conta com textos alusivos ao maior jogador de todos os tempos, além de uma escultura retratando a icônica comemoração com soco no ar.

Ex-companheiros do maior jogador da história do futebol no Alvinegro Praiano, Clodoaldo, Pepe, Lima, Mengálvio, Manoel Maria, Nenê Belarmino e Abel compareceram ao local. A celebração ainda contou com a Banda Rei Pelé e com a bateria de algumas organizadas do Peixe.