Com duas assistências de James, São Paulo bate o Grêmio e se afasta do Z4 do Brasileiro

Mais distante do Z4, o São Paulo enfrenta nada mais nada menos do que o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque-Rei acontece na quarta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O Grêmio entra em campo no mesmo dia, um pouco mais tarde, às 21h30, em confronto direto com o Flamengo. O jogo será no estádio da equipe gaúcha, em Porto Alegre.

O jogo

O São Paulo colocou Gabriel Grando para trabalhar com menos de um minuto no relógio. No meio de campo, James deixou para Rafinha, que inverteu para David no lado esquerdo. O atacante cortou para o meio e emendou uma pancada com a perna direita, mas o goleiro espalmou para escanteio.

A equipe de Dorival Júnior tentava se impor no início da partida, mas o Grêmio, até então, conseguia amenizar a pressão. Aos 19 minutos, James tentou passar para David e viu a bola desviar em Kannemann dentro da área. O time pediu pênalti, mas o árbitro sinalizou apenas o escanteio. Na cobrança, o colombiano cruzou na cabeça de Michel Araújo, que estava completamente desmarcado e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar.

Aos 23, Welington recebeu de James pelo lado esquerdo, puxou contra-ataque e fez um belo lançamento para David. De frente para o gol, o atacante tentou encobrir o goleiro, mas mandou por cima do travessão.