Brusque x Amazonas: onde assistir e informações da grande final da Série C

Para este confronto, o Brusque terá o desfalque certo do meio-campista Luiz Henrique, que foi expulso aos 42 minutos da segunda etapa no jogo da ida. Por outro lado, o Amazonas não contará com o lateral esquerdo Renan Castro, que também está suspenso. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto de ida.

Para conquistar a taça, o Brusque espera contar com os bons números que tem dentro de casa na competição. No Augusto Bauer, o Quadricolor tem sete vitórias, quatro empates e duas derrotas em 13 duelos, com aproveitamento de 64%. Além disso, o clube catarinense, que teve a melhor campanha geral da Série C nas duas primeiras fases, vive uma sequência de oito jogos de invencibilidade como mandante.