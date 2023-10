Brasil estreia com vitória tranquila sobre Cuba no vôlei feminino pelo Grupo A do Pan de Santiago

Na manhã deste sábado, o vôlei brasileiro estreou com o pé direito nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, capital do Chile. Pela primeira rodada do Grupo A, o Brasil venceu a seleção de Cuba por 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/16 e 25/14).

O primeiro set e o segundo foram vencidos com tranquilidade pela Seleção Brasileira. O bloqueio, juntamente aos ataques precisos e aos aces, foram fundamentais para a vitória do Brasil. O terceiro teve um início mais disputado, com luta por cada ponto; porém, o Brasil voltou a se impôr próximo à metade do set e fechou em 3 a 0.

Agora, a Seleção Brasileira retorna às quadras neste domingo, em compromisso válido pela segunda rodada do Grupo A. O time duela com o principal rival do grupo: a Argentina. O jogo acontece às 13h30 (de Brasília). Na última rodada, já nesta segunda-feira, o Brasil encara Porto Rico, às 10h30.