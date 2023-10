Bayern vence o Mainz fora de casa e segue na busca pela liderança da Bundesliga

Após isso, o Mainz cresceu no jogo e carimbou a trave com Lee Jae-Sung dois minutos depois.

No entanto, o time visitante ampliou pouco depois, aos 15, com Harry Kane cabeceando. Antes do intervalo, aos 42, os mandantes diminuíram com Caci.

Na volta para o segundo tempo, o Bayern voltou a se impor e pressionar o adversário.

Com isso, Goretzka finalizou bem de fora da área e fez o terceiro dos bávaros aos 13 minutos.

Com uma boa diferença no placar, o jogo deu uma esfriada na reta final e se encerrou em 3 a 1 sem muitos sustos e surpresas.