Bahia vence o Fortaleza e chega ao terceiro triunfo consecutivo pelo Campeonato Brasileiro

Kanu abriu o placar para Bahia, nas primeiras chegadas com perigo da equipe. Aos 21 minutos, Biel cobrou escanteio na área e Kanu, de cabeça, mandou para o fundo do gol de João Ricardo. Minutos depois, Biel arriscou o chute, mas viu o goleiro defender. O Fortaleza tentou responder aos 35, mas a bola ficou muito longa e apenas passou perto da trave de Marcos Felipe.

Passados 40 minutos, Marinho recebeu na direita, driblou bem a marcação, mas acabou chutando por cima do gol do Bahia. Antes dos acréscimos, Guilherme cobrou falta na área, Brítez cabeceou e mandou próximo à meta adversária.

O Fortaleza tentou buscar o empate no início do segundo tempo. Machuca finalizou de fora da área e mandou perto do gol de Marcos Felipe. Biel quase fez o segundo do Bahia aos 13 minutos. Em rápido contra-ataque, Cauly deixou Biel em boa condição e o atacante chutou cruzado e viu a bola passar raspando na trave do Fortaleza.

Nos acréscimos, o Bahia decretou o triunfo, com gol de Rafael Ratão. Após lançamento de Marcos Felipe, o Bahia levou a melhor sobre a defesa do Fortaleza e Ratão aproveitou a saída de João Ricardo e fez o segundo, dando números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA